Caldas Fan Event com réplica gigante em LEGO® da Sagrada Família

Vai ter estreia absoluta em Portugal, a peça, com três metros de altura por três de largura e três de profundidade, no maior evento de Construções LEGO® da Península Ibérica, o CALDAS FAN EVENT.





A réplica está a ser construída há mais de quatro anos, em Colónia, na Alemanha, de onde será transportada, em caixas de madeira feitas à medida pelo seu autor, Jurgen Bramigk.





A peça chegará dividida em módulos que serão, já no local, novamente montados para a exposição, à semelhança do que já foi feito em 2019, ano em que o mesmo construtor participou no evento com uma réplica da Catedral de Colónia, com mais de dois metros de comprimento, e que voltará este ano a integrar a mostra.





A exposição, que irá ter lugar de 28 de outubro a 5 de novembro, na Expoeste, irá ocupar mais de 9.000 metros quadrados do Pavilhão de Feiras e Exposições, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.





Para além destas peças de grande dimensão, o evento irá apresentar mega cidades, cenários únicos, vários milhões de peças distribuídas por diferentes mesas temáticas, dioramas, esculturas, comboios, monumentos, entre outras novidades.





A inauguração oficial do evento está marcada para as 11h00 do dia 28 de outubro e conta com a presença de autarcas, representantes de entidades locais e nacionais, bem como convidados ligados à área da cultura. Para assinalar a abertura oficial do evento os construtores LEGO® farão uma visita guiada à exposição, onde não faltará muita animação e diversas surpresas.





À semelhança das edições anteriores, em 2015 e 2019, a organização espera receber cerca de 30 mil visitantes e pretende colocar a cidade das Caldas da Rainha na rota dos amantes deste brinquedo como a "Capital das Construções em LEGO®". Ao todo, mais de duas dezenas de construtores estão a trabalhar afincadamente para preparar os seus displays e trazer novidades para o recinto.





O evento decorrerá entre as 9h00 e as 20h00, de segunda a quinta, na sexta, das 9h00 às 22h00, sábado das 10h00 às 22h00 e domingo, das 10h00 às 18h00.





Durante a semana, todos os alunos das escolas e utentes das mais diversas instituições locais e não só, são convidados a participar do evento, através da visita à exposição, workshops e atividades infantis dinamizadas no recinto. Para as visitas escolares e institucionais, previamente agendadas, o custo de entrada será de 2 euros, com acesso a todos os equipamentos (insufláveis, videojogos, entre outros).





Em contexto de visita familiar, as crianças até aos 4 anos não pagam bilhete, dos 5 aos 11 anos pagam 3 euros e os maiores de 12 anos terão que adquirir bilhete por 4 euros.