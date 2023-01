Câmara de Águeda alarga projeto beÁgueda

A Câmara Municipal de Águeda decidiu alargar o projeto beÁgueda – Bicicletas elétricas de Águeda, com a instalação de novos parques e a aquisição de novas bicicletas elétricas que vão aumentar a rede já instalada.





"Este é um projeto de sucesso na promoção da mobilidade suave, é uma aposta estratégica do Município que visa a disponibilização à população de opções de meios alternativos de mobilidade, seja nas suas deslocações diárias ou de forma lúdica", disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que a expansão realizada este ano contemplou preferencialmente as escolas secundárias do Município.





Neste momento, estão disponíveis 15 parques, localizados no centro da cidade e em cinco freguesias: Travassô e Óis da Ribeira; Recardães e Espinhel; Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; Valongo do Vouga e em Macinhata do Vouga.





Este ano, esta expansão ganha forma com a ampliação dos parques existentes junto à Escola Secundária Adolfo Portela e à Junta de Freguesia de Recardães, bem como com a colocação de um novo parque com 10 docas em frente à Escola Secundária Marques de Castilho. Esta ampliação, realizada ao abrigo de uma candidatura ao Fundo Ambiental, contempla ainda a aquisição de mais 10 bicicletas elétricas, totalizando 45 unidades.





"É nosso objetivo continuar a impulsionar a utilização das bicicletas elétricas a um maior número de utilizadores possível", frisou Edson Santos, salientando que a expansão realizada é igualmente uma resposta à "cada vez maior procura das bicicletas e ao aumento do número de utilizadores, de diferentes faixas etárias", ao mesmo tempo que apoia a comunidade nas suas necessidades de mobilidade com a disponibilização de um meio "saudável, sustentável e amigo do ambiente".





Até à data, existem 2882 utilizadores registados, tendo sido percorridos 236.568km de viagem em bicicleta, equivalendo a uma poupança de 24,77Ton CO2.





A par da expansão das beÁgueda, a Câmara Municipal de Águeda decidiu manter, até final do ano, a utilização gratuita do equipamento. Trata-se de uma medida que visa apoiar as famílias e utilizadores e incentivar a mobilidade sustentável.