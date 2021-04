Campanha Compre em Ílhavo

Decorre até final de junho, a campanha de dinamização do Comércio Local "Compre o que está mais a mão! Opte pelo comércio no nosso Município", disponibilizando um apoio de 100 mil euros, que visa incentivar o consumo no comércio tradicional localizado no concelho de Ílhavo.





A Campanha, para além do apelo para que as pessoas efetuem as suas compras, preferencialmente, no comércio tradicional local, pretende potenciar as receitas dos estabelecimentos comerciais e de serviços do Município e, consequentemente, promovendo a alavancagem da retoma do comércio, nomeadamente aquele que, por imposição das restrições do combate à pandemia, foi obrigado a suspender a sua atividade.





Os estabelecimentos que aderirem a esta iniciativa, depois de formalizadas as respetivas candidaturas e após a sua validação pelos serviços da Autarquia, efetuarão um desconto direto de 15% em cada compra igual ou superior a 15,00 euros, até ao máximo de 100,00 euros por compra. Este desconto será reembolsado pela Câmara Municipal na terceira semana de cada mês e no prazo máximo de 10 dias úteis.









Podem candidatar-se a este "Desconto CM Ílhavo" os espaços comerciais com área até 200 m2 e que estejam integrados nas seguintes classes de Atividade Económica (CAE) e respetivas subclasses: 47 - Comércio a retalho (exceto de veículos automóveis e motociclos); 55 – Alojamento; 56 - Restauração e similares; 931 - Atividades Desportivas; 95 - Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico; e, ainda, 96 - Outras atividades de serviços pessoais. Mais informação em https://www.cm-ilhavo.pt/investir/compre-o-que-esta-mais-a-mao

Em função do que for indicado pelo Governo quando for anunciado o Plano de Desconfinamento, principalmente no que respeita à retoma da atividade comercial – porque a campanha só faz sentido com a reabertura do comércio e serviços locais – será lançada, oportunamente, uma divulgação comunicacional da Campanha e será promovido um contacto direto com os comerciantes, via correio ou por outros meios, sendo disponibilizado um conjunto de informações, procedimentos e formulários que permitam a adesão.





Importa referir que esta iniciativa é um complemento, e não uma sobreposição, aos apoios que a Câmara Municipal já realizou em 2020 (prolongados igualmente em 2021) e que se traduziram numa injeção na economia de cerca de 200 mil euros do orçamento do Município (devoluções de taxas, isenções fiscais concedidas, isenções de rendas, ocupação de espaço público).





A Campanha será avaliada no que respeita à adesão dos comerciantes e aos impactos no consumo local, podendo ser reforçado o valor do investimento e/ou alargado o prazo de duração, já que a Câmara Municipal reconhece que a pandemia provocou, para além de um problema grave de saúde pública, uma crise económica de enorme dimensão que ainda não se manifestou plenamente, expondo desigualdades sociais e rotura no tecido empresarial, muito particularmente, no quadro das médias, pequenas e microempresas e dos orçamentos e poupanças das famílias.





Para o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, «esta Campanha e este valor significativo de 100 mil euros são encarados como um investimento no desenvolvimento da economia local, na economia das famílias, na inclusão e na solidariedade, claramente endereçado às famílias e aos setores da economia local que mais têm sido atingidos pela pandemia».