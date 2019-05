Campanha de junho da Phone House

Campanha SmartWeek OUTLET até 2 de junho





Descontos até 450€ nas principais marcas de smartphones





Com as festas populares mesmo à porta, bem como os dias cada vez mais longos e apelativos, "a Phone House rasgou os preços ao máximo". Ou não fosse esse o mote da nova campanha SmartWeek OUTLET que decorre até 2 de junho nas lojas físicas e na Loja Online em www.phonehouse.pt., com descontos Outlet que chegam até aos 450€.





E as grandes marcas não deixam de se associar a esta campanha. É o caso da Huawei, que, e na compra do Huawei Mate20 Pro, por mais 50€ oferece o Mate20 Lite. Para quem preferir o Samsung S9+ 64GB, a SmartWeek Outlet permite a sua aquisição por apenas 679,99€. Mas também o Neftos X1 Lite, a iPhone, e outras marcas, têm fantásticas promoções.









Para quem prefere efetuar as compras através de plataformas online, pode adquirir o Huawei mate 10 Lite, o Xiaomi Mi8 ou o Meizu, num exclusivo www.phonehouse.pt

Sobre a Phone House:

A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos acionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.

As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objetivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expetativas.