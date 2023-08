Campanha OREO no metro do Marquês de Pombal

OREO acaba de lançar a sua nova campanha de comunicação "Que OREO escolhes hoje?" com lugar marcado na estação de metro Marquês de Pombal, durante o mês de agosto, mostrando os diferentes sabores e coberturas para o consumidor escolher qual o seu favorito. O desafio é simples…ou não, porque os fãs da marca serão convidados a escolher a bolacha e sabor com que mais se identificam, podendo ser uma tarefa difícil – embora sempre saborosa.

OREO Remix Caramelo, OREO Remix Framboesa, OREO Original, OREO Double Cream, OREO Choco Brownie e OREO Golden são as referências em destaque nesta campanha de comunicação que sublinha a variedade da marca e a sua capacidade de inovação, respondendo aos diferentes gostos e personalidades do consumidor. A campanha conta com ativação na estação de Metro Marquês de Pombal, em Lisboa, através de uma criatividade de grande impacto visual e neste que é um ponto central de circulação na Capital, bem como com spot em televisão e presença digital.

"Esta campanha, através da mancha de cor e impacto visual, vem destacar todas as referências OREO e respetivos sabores, comunicando a existência de uma deliciosa bolacha OREO para cada consumidor e estilo de personalidade. Uma comunicação divertida, alinhada com o ADN da marca, que coloca no consumidor a decisão de consumo: Que OREO escolhes hoje? O timing de ativação é estratégico, com a cidade repleta de pessoas e com o Verão a apelar a este lado mais divertido e colorido da vida", afirma Rita Alves, Marketing Manager OREO em Portugal.

"Que OREO escolhes hoje?" vai também pintar os pontos de venda, com a presença de ilhas originais e de grande formato que contam com dispensadores de tubos de OREO, colocando o consumidor em interação com esta estratégia de ativação de marca.