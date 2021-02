Campanha promocional MAPEI

A partir do dia 15 de fevereiro, a Mapei lança uma campanha publicitária para a promoção do Aquaflex Roof HR, uma membrana impermeabilizante composta por resinas sintéticas em dispersão aquosa. Um produto que, graças à sua cor extremamente branca, apresenta uma elevada refletância e emissividade térmica, com índice de reflexão solar (SRI) 105. Uma característica que permite reduzir de mais que 50% a temperatura da superfície, em comparação com revestimentos de cores escuras, garantindo assim boas prestações energéticas da cobertura. Aquaflex Roof HR resiste a todas as condições atmosféricas e é também resistente aos raios UV, garantindo assim uma proteção duradoura da cobertura.





Aquaflex Roof HR responde aos princípios definidos na EN 1504-9 ("Produtos e sistemas para a proteção e a reparação de estruturas em betão: definições, requisitos, controlo de qualidade e avaliação de conformidade. Princípios gerais para a utilização de produtos e sistemas") e aos requisitos requeridos da EN 1504-2 revestimentos (C) segundo os princípios PI, MC e IR ("Sistemas de proteção da superfície em betão").





O objetivo desta campanha é de dar a conhecer melhor ao mercado a solução Aquaflex Roof HR e de reflexo, todos produtos da família Aquaflex Roof, de forma a fortalecer a penetração das membranas elásticas impermeáveis no canal da distribuição. Desta forma, a Mapei pretende consolidar e completar a sua oferta Mapei no segmento das impermeabilizações, onde detém uma posição de liderança no mercado Português.





Conceito





Cada vez mais as coberturas representam um componente marcante dos projetos de arquitetura contemporânea. Elementos construtivos que devem ser adequadamente preparados para não se tornar uma fonte de patologias e problemas para os edifícios.





Neste contexto, a Mapei promove as suas soluções através do Aquaflex Roof HR, a membrana elástica que, graças à sua cor extremamente branca, além de impermeabilizar, confere à superfície uma elevada refletância aos raios solares, contribuindo para o seu isolamento térmico. Com a mensagem "A membrana impermeável que reflete o calor" a Mapei quer promover uma solução definitiva e duradoura que associa à sua função principal de impermeabilização, uma função indireta de isolamento térmico dos ambientes debaixo das coberturas.





Meios





Esta campanha será desenvolvida através de uma ação integrada que prevê a utilização de vários meios de comunicação:

- Uma campanha televisiva realizada com spots de 20", emitidos em ocasião de alguns dos eventos desportivo mais importantes deste período: Liga do Campeões (Eleven Sport), Liga Europa (SportTV), Moto GP (SportTV) e Apuramento da Seleção Noacional (RTP1).





- Uma campanha de outdoors, realizada utilizando 17 outdoors, localizado nas regiões da grande Lisboa e Porto, em Viseu, Alcobaça e Algarve.

- Uma ativação de marca em Pontos de Venda selecionados.

- Uma campanha de redes sociais e google adv.