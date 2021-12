Candidaturas abertas para a 4.ª edição dos Heróis PME

Esta edição apresenta, pela primeira vez, um barómetro sobre as PME nacionais e duas novas categorias: Sustentabilidade e Transformação Digital





Estão abertas as candidaturas para a 4.ª edição dos Prémios Heróis PME, uma iniciativa da Yunit Consulting, consultora nacional especializada em pequenas e médias empresas, que tem como objetivo premiar a visão, a coragem a capacidade de inovação e a persistência das PME portuguesas que ultrapassam as adversidades e seguem o caminho da prosperidade servindo de exemplo a outros empresários a dar o salto. Nesta edição, vai ser apresentado o primeiro barómetro sobre a capacidade de adaptação e recuperação das PME.





Para Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting, "com a atribuição destes prémios queremos contribuir para o reconhecimento público de empresas vencedoras e histórias que inspirem outros empresários e empreendedores. Vamos também apresentar um barómetro sobre PME, com abordagens que envolvem desde os recursos humanos e a sustentabilidade à transformação digital, bem como as suas perspetivas para o futuro."





Este será o primeiro estudo realizado no âmbito dos Prémios Heróis PME sobre PME portuguesas e tem como objetivo apresentar indicadores de recuperação, perceber como as empresas se adaptaram ao contexto desafiante que atravessamos e esboçar uma visão sobre o futuro próximo. Durante o período de candidaturas vão ser promovidos uma série de webinars temáticos exclusivos.









As candidaturas, sem custos de participação, decorrem até final de janeiro de 2022 e podem ser realizadas no website www.heroispme.pt . Nesta edição, o impacto na comunidade local, a coragem empresarial, a visão empresarial, a criatividade, a sustentabilidade e a transformação digital são os critérios que irão selecionar os finalistas. O grande vencedor será conhecido numa gala no dia 28 de abril.

A 4.ª edição dos Prémios Heróis PME conta com o apoio da Victoria Seguros, Softfinança, Caixa Geral de Depósitos, SAGE, Grosvenor House of Investments, PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, OKSofás e Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.





Lançada em 2016, a iniciativa Prémios Heróis PME já contou com mais de 300 candidaturas de setores de atividade tão distintos como agroindústria, TIC ou saúde.