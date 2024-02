Candidaturas para novos centros da rede de recolha Valorpneu até 1 de março

A Valorpneu, entidade que gere o sistema de pneus usados em Portugal há mais de 20 anos, acaba de lançar um concurso para enriquecer a sua rede de recolha no distrito de Lisboa, nomeadamente nos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira. A receção de candidaturas termina no dia 1 de março de 2024.





Com esta iniciativa, a Valorpneu, que atualmente tem uma cobertura em todo o território nacional e regiões autónomas, tem como objetivo a manutenção da prestação de um serviço eficaz e de qualidade da rede do Sistema de Gestão de Pneus Usados (SGPU).





"Torna-se necessário manter uma dinâmica de gestão que integre novos Centros de Recolha pelo país, locais onde os detentores de pneus usados (oficinas, retalhistas de pneus e outras entidades) possam depositar os pneus que retomam dos seus clientes", refere Climénia Silva, Diretora Geral da Valorpneu.





O concurso encontra-se publicitado no site na Valorpneu, com o anúncio e o programa do concurso e os anexos a este programa que incluem as normas e critérios de seleção, o manual de normas e procedimentos de centros da rede de recolha e as minutas dos contratos.





Após serem entregues as candidaturas e realizadas as respetivas vistorias, segue-se um período de avaliação, seleção e, finalmente, publicação dos resultados do concurso.