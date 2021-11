CAP e CORTEVA anunciam a 2ª edição do Programa Talento

No dia em que se assinala a importância da Mulher Rural na agricultura, a CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal) com o apoio da Corteva Agriscience, empresa de referência no setor agrícola em tecnologia de sementes sob a marca comercial Pioneer®, proteção de culturas e agricultura digital, anuncia o regresso do programa TalentA em Portugal.O anúncio foi feito durante o evento organizado pelas duas entidades para assinalar o Dia Internacional das Mulheres Rurais, pela voz de Clara Serrano, Vice-Presidente da Unidade Comercial do Sul da Europa na Corteva Agriscience. Esta será a 2ª edição da iniciativa em território nacional, do programa que visa premiar com formação e financiamento as mulheres com projetos inovadores no meio rural.Clara Serrano, destacou que "a procura que o programa TalentA teve na primeira edição é reveladora de que Portugal tem Mulheres que procuram construir o seu futuro no meio Rural com projetos inovadores, merecedores de apoio e fundamentais para o desenvolvimento do setor e da economia nacional. Por isso, as expetativas são altas com a segunda edição do programa e estamos muito confiantes de que contaremos com muitos projetos inovadores, ao mesmo tempo que ficamos muito entusiasmados por conhecer todo este potencial e conhecimento inerente".A primeira edição do programa TalentA, uma iniciativa pioneira da CAP e Corteva, contou com mais de 90 inscrições, de onde resultaram 3 grandes vencedoras: Sónia Brito foi a grande vencedora com a "SR Berry", um projeto que nasceu no Algarve e que tem como objetivo alargar a capacidade de produção de diospiros, conheça aqui o projeto. Gilda Preto, prémio finalista com o projeto de biotecnologia para a propagação de plantas in vitro e Aline Domingues, com o projeto "Menina d´uva", que recupera vinhas velhas que têm entre 30 e 65 anos, localizadas na região de Vimioso, para produção de vinho biológico.Instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), o Dia Internacional das Mulheres Rurais foi implementado como forma de realçar a importância do papel social das mulheres que vivem em zonas rurais e é nesse sentido que o TalentA procura destacar o papel desempenhado pelas mulheres no meio e apoiá-las no desenvolvimento dos seus projetos inovadores.Durante o evento que contou com a presença do convidado Luís Mira, Secretário-Geral da CAP, foi não só anunciada mais uma edição, como também novamente definidos os objetivos do programa. Numa altura em que o sector enfrenta tantos desafios, foi salientado que enquanto implementadoras de novas técnicas agrícolas, as mulheres têm vindo a revelar-se fortes protagonistas na contribuição para o crescimento do sector agroalimentar nacional.A data de abertura das inscrições para a 2ª edição do programa TalentA serão anunciadas em breve e terão lugar ainda este ano.Sobre a Corteva AgriscienceA Corteva Agriscience é uma sociedade global com capital aberto que opera exclusivamente no setor agrícola e que oferece o portfólio mais completo da indústria aos produtores agrícolas de todo o mundo - incluindo uma mistura equilibrada e diversificada de sementes, produtos para a proteção das culturas e soluções digitais centradas em maximizar a produtividade para aumentar a produção e os lucros. Com algumas das marcas mais reconhecidas na agricultura e um canal de tecnologia e produtos líder da indústria bem posicionado para impulsionar o crescimento, a empresa está comprometida em colaborar com os acionistas ao longo do sistema alimentar à medida que cumpre a sua promessa de melhorar as vidas daqueles que produzem e daqueles que consomem, com a garantia de um progresso para as gerações futuras. A Corteva Agriscience tornou-se uma sociedade anónima independente no dia 1 de junho de 2019, sendo que anteriormente era a Divisão de Agricultura da DowDuPont. Pode encontrar mais informações em www.corteva.com.Siga a Corteva Agriscience no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube.Sobre a CAPA CAP é uma organização sócio-profissional agrícola que agrupa cerca de 250 organizações de todo o país, as quais se traduzem em Federações, Adegas, Associações Regionais, correspondentes às principais zonas agrícolas de Portugal, Associações Especializadas por sector técnico e Cooperativas. A missão da CAP é defender os interesses da agricultura portuguesa no País e no estrangeiro, salvaguardando sempre a componente económica da atividade, na defesa de uma vida digna e de qualidade para todos os agricultores que desejam continuar a sua atividade.