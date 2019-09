Carlos Marin dos Il Divo ao vivo em Portugal

Nascido na Alemanha é em Espanha, terra natal dos seus pais, que encontra inspiração. Estudou canto com nomes grandes como Alfredo Kraus, Montserrat Caballé ou Jaume Aragall. Os grandes musicais encontraram em Carlos Martin o seu protagonista, tendo participado em "Les Misérables", "D. Quixote", "Peter Pan", "Grease" ou "A Bela e o Monstro". É mundialmente aclamado como primeiro barítono em óperas como: "La Traviata", "Barbeiro de Sevilha", "La Boheme", ou "Madama Butterfly".

Em Dezembro de 2003, integra o grupo Il Divo que se converteu num fenômeno de dimensões mundiais (o seu álbum de estreia vendeu mais de 12 milhões de discos). Como elemento dos Il Divo, Carlos Marin cantou com os grandes nomes da história da música como foi o caso do mega concerto na Madison Square Garden em NY com Barbara Streisand, partilha ainda palco com nomes como: Céline Dion, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Shakira, Kylie Minogue, Placido Domingo, Jose Carreras ou Pavarotti. É convidado de honra em eventos na Casa Branca com George Bush, Hillary e Bill Clinton ou Barack Obama, cantou ainda no Kremlim para Mikhail Gorbachev ou no palácio de Buckingham perante a Rainha de Inglaterra.

Carlos Marin regressa agora a Portugal em nome próprio. Dois concertos que têm por base o seu mais recente álbum a solo numa apresentação vibrante. Uma explosão de ritmo e glamour ao mais puro estilo das grandes produções de Las Vegas em que os músicos, bailarinos dão ainda mais cor e movimento aos temas inesquecíveis da Broadway ou das eternas canções que integram as bandas sonoras das maiores produções cinematográficas de Hollywood. Um concerto que contará ainda com a participação da cantora Innocence, uma voz doce mas poderosa que alia os ritmos pop dance à música sinfónica de uma forma sofisticada com um resultado surpreendente.

Carlos Marin ao vivo em Portugal, dia 7 de Fevereiro no Campo Pequeno de Lisboa e dia 8 no Super Bock Arena do Porto. Duas horas de um verdadeiro espetáculo em que Carlos Marin demonstra todo o seu carisma e capacidades vocais num concerto imperdível.



CARLOS MARIN

7 Fevereiro | Campo Pequeno de Lisboa

8 Fevereiro | Super Bock Arena (Porto)

