CARMIM distinguida no concurso internacional Mundus Vini 2020

Concurso internacional de Vinhos "Mundus Vini 2020" onde a CARMIM, uma referência na produção vinícola no Alentejo, foi distinguida com medalha de ouro nos vinhos Monsaraz Gold Edition, Monsaraz Superior e Monsaraz Reserva tinto e medalha de prata para os vinhos Monsaraz Touriga Nacional e Monsaraz Alicante Bouschet.





Lançado em 2011, o Mundus Vini é um dos mais conceituados concursos internacionais de vinho, recebendo em todas as edições uma variedade de cerca de 7.200 vinhos das regiões vinícolas de todo o mundo. Para a avaliação dos vinhos, este certame reúne mais de 270 membros do júri, provenientes de 50 países.









A CARMIM vê assim novamente reconhecido o seu valor e excelência além-fronteiras, através destas distinções neste concurso de prestígio que promove a qualidade e é uma montra dos melhores vinhos de todo o mundo. Mais informações em www.carmim.eu

Informação sobre a CARMIM

A CARMIM – Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz – nasceu em 1971 por um grupo de 60 viticultores com o objetivo de produzir e comercializar vinho contando hoje com cerca de 750 associados, a que correspondem 3.500 hectares de vinha.

A CARMIM tem construído, ao longo destes anos de história, vinhos e azeites de qualidade, os quais passaram a ser sinónimo de excelência. Uma das maiores cooperativas nacionais, promove uma série de atividades relacionadas com o vinho, estando aberta para visitas e provas diariamente, bem como eventos vínicos com degustação de produtos locais. Possui também uma loja própria no centro da cidade.