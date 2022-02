Carnaval de Estarreja celebra as origens e as pessoas

Concertos, espetáculos, oficinas, animação de rua, entre outras ações, fazem parte do programa deste ano. No arranque, no dia 18, abrem-se as portas da Fábrica da Fantasia, com a realização de oficinas – de construção de adereços e de figurinos – nas sedes do Grupo de Folia Os Viscondes e da Escola de Samba Vai Quem Quer, os vencedores do Carnaval de 2020.

As baterias das escolas de samba e figurantes dos grupos de folia vão estar presentes em vários momentos, mantendo vivo o espírito carnavalesco e envolvendo a cidade na folia, destacando-se a animação nos dias 25 e 27, no centro da cidade, ou a Saudação aos Reis do Carnaval, que irá assinalar a noite das Marchas Luminosas, mesmo sem o habitual desfile trapalhão, mas convidando os estarrejenses a participarem mascarados.

Espetáculos no Cine-Teatro

O Cine-Teatro será o palco dos espetáculos e em cartaz estão Tiago Nacarato com a Orquestra de Jazz de Estarreja (dia 19, 21h30), "Contar a cantar, uma História de Carnaval (dia 26, 22h30), João Seabra e Miguel 7 Estacas no espetáculo de stand up comedy "Sorria, é Carnaval" (dia 27, 17h), e os brasileiros Carlinhos 7 Cordas e Branka, com Samba Lê Lê, no concerto "Clássicos do Samba" (dia 28, 22h), na mesma noite em que o grupo estarrejense "Axé Brasil" dá um concerto itinerante num Trio Elétrico que irá percorrer as ruas da cidade. Os bilhetes podem ser adquiridos em https://cte.bol.pt , na bilheteira CTE (234811300/ bilheteira@cineteatroestarreja.com ).

O avanço da Ómicron trocou as voltas ao Carnaval, com o cancelamento dos principais desfiles, mas Estarreja continua a celebrar o entrudo e lança o convite aos estarrejenses para se mascararem e decorarem as suas casas com flores, recuperando e reinventando a Batalha das Flores do início do século XX.

