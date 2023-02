Carnaval de Samora Correia com magnifico cortejo, centenas de mascarados e assaltos de Carnaval

Em Samora Correia, o Carnaval é vivido de forma muito intensa há várias dezenas de anos, e desde há muitos que saiu das fronteiras da cidade, atraindo visitantes de toda a Região. A ARCAS (Associação Recreativa de Samora) realiza o corso no domingo e terça-feira gorda, dias em que se esperam nas ruas milhares de pessoas nas ruas. Para além dos corsos ( com entradas gratuitas), realizam-se assaltos de carnaval com muita musica e animação, a coroação dos Reis; Festa de carnaval "REMEMBER 80`S; 90`S E 00`S, CROMOS DA NOITE".

Os sons misturam-se, as cores são intensas, a música incita à festa, as crianças mascaram-se e os adultos procuram a sátira e o ridículo que provocam o espanto e os transporta para uma realidade feliz e divertida.





Na rua a festa acontece. O carnaval de Samora Correia perde-se na memória da própria cidade e toda a população se envolve nesta grande folia. Indiferentes ao tempo, todos circulam, avaliam o ambiente e, por fim, fixam-se pela Avenida "O Século".

O dia pode estar frio, mas se o sol brilhar é garantia de grande folia, mas também sabemos que a chuva não afasta a festa da rua. Ninguém arreda pé, sem ver o corso passar! Estamos à vossa espera.

Organização: ARCAS (Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora).

Apoio: Câmara Municipal de Benavente.