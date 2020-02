Em Torres Vedras, existe um Clube, Sport Clube União Torreense, com 103 anos de história e uma tradição também centenária e genuinamente portuguesa – o Carnaval de Torres Vedras. No próximo sábado, 1 de Fevereiro, às 15h 30, vamos juntar Carnaval e Futebol no Estádio do Torreense.





O Torreense pretende atrair ao Estádio novos públicos num ambiente de Festa e de convívio, que contraste com alguns episódios que têm marcado negativamente a época desportiva nacional.





Para tal, o Torreense contactou os numerosos grupos organizados de foliões de Carnaval de Torres Vedras e os estudantes das Escolas Secundárias, para virem ao Estádio no próximo dia 1 de Fevereiro, às 15h 30m, mascarados com trajes de Carnaval. São esperadas mais de 2.000 pessoas mascaradas, já que foram criadas condições de acesso especiais só para mascarados.





Haverá música ao vivo, concursos, "comes e bebes", num ambiente de Futebol, Fantasia e Folia antes, durante e após o jogo entre o Torreense e o Vitória Cernache, a contar para o Campeonato de Portugal.





Convidamos a estar presente, a fim de poder transmitir a outra face saudável da festa do futebol!