Carnaval em São Brás de Alportel

São Brás de Alportel prepara-se para viver o seu tão divertido Carnaval Tradicional com um programa encabeçado pelo Desfile das Crianças, agendado para a manhã da próxima sexta-feira e pelo Desfile de Foliões e Carros Alegóricos, marcado para o próximo domingo à tarde, que, ano após ano, atraem milhares de pessoas a festejar esta época no coração do Algarve. Até quarta-feira de cinzas, o programa é ainda recheado de bailaricos e convívios para reviver as tradições do Entrudo algarvio.





Boa disposição, criatividade, tradição e originalidade são os ingredientes deste Entrudo Algarvio que se vive em São Brás de Alportel, abrilhantado com o empenho imprescindível dos são-brasenses e das suas associações.





A edição carnavalesca são-brasense é encetada já esta sexta-feira, dia 21, pelas 10h00, com o Desfile de Carnaval das Crianças preparado por centenas de crianças e educadores das escolas do concelho que a brincar vão abordar um tema muito importante: a sustentabilidade no mar, no campo e na cidade!





No sábado, a partir das 20h00, o Futebol Clube Cabeça do Velho convida a dar um pezinho de dança e a brincar ao Carnaval que conta ainda com um Concurso de Máscaras que é já uma tradição do Baile de Carnaval que anima a zona serrana.





O domingo de Carnaval começa com a mais divertida Marcha-Corrida do ano que nesta edição convida a conhecer a zona serrana, tendo início pelas 10h00, na sede do Futebol Clube Cabeça do Velho.





A tarde está reservada para o tradicional Desfile de Foliões e de Carros Alegóricos que sai à rua, pelas 15h00, na Avenida da Liberdade, transformada neste dia em "Avenida do Carnaval" são-brasense, onde todos podem participar, com entrada e participação gratuitas. A defesa das tradições do Entrudo renasce todos os anos neste carnaval tipicamente português, num apelo à folia e à criatividade! Humor popular, com uma pitada de brejeirice e recheio de sátira política e social são os ingredientes que aguçam a imaginação dos participantes que se apresentam na "Avenida do Carnaval" são-brasense com disfarces, adereços, coreografias e carros alegóricos que brilham e convidam à brincadeira.