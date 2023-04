Casa da Música Jorge Peixinho marca celebrações do 25 de abril

As comemorações do 49.º aniversário do 25 de abril de 1974 da Câmara Municipal do Montijo ficarão na memória coletiva dos montijenses com a inauguração da Casa da Música Jorge Peixinho. As celebrações contaram, ainda, com música, desporto e a tradicional Sessão Solene no Salão Nobre dos Paços do Concelho.





O concerto de Paulo de Carvalho, no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida, no dia 23 de abril, iniciou da melhor forma as celebrações do Dia da Liberdade.





À semelhança de anos anteriores, na manhã de 25 de abril, teve lugar o Hastear da Bandeira, nos Paços do Concelho, seguindo-se a IX Corrida e Caminhada da Liberdade, na Praça da República, que contou com 589 participantes.





Ao final da manhã foi descerrada a placa toponímica da Avenida António Machado Mourão seguindo-se a inauguração do Jardim das Nascentes e da Casa da Música Jorge Peixinho.





A Casa da Música Jorge Peixinho, que nasceu no lugar da antiga Quinta das Nascentes, é o novo espaço cultural do Montijo, que homenageia o célebre compositor, maestro e instrumentista – Jorge Peixinho.





Inserido no território do novo Jardim das Nascentes, este equipamento conta com um Auditório, com programação da autoria da Companhia Mascarenhas-Martins e um Museu concebido pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, que nos apresenta o percurso de vida, a obra, o pensamento e a música de Jorge Peixinho, evidenciando, desta forma, o património natural, material e imaterial.





Após as inaugurações o presidente da Câmara referiu que o 49.º aniversário do 25 de Abril permanecerá para sempre na memória coletiva dos montijenses e agradeceu "a todos que tornaram possível a Avenida António Mourão, o Jardim das Nascentes e a grandiosa Casa da Música Jorge Peixinho que se abre diante de nós."





A Casa da Música, reforçou o presidente, "é a sólida garantia de que o 25 de Abril está vivo e continua a transportar as aspirações de um futuro melhor para os nossos filhos e netos".