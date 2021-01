Casa Ermelinda de Freitas com 7 medalhas de ouro em França

A Casa Ermelinda Freitas foi premiada na mundialmente famosa competição Gilbert & Gaillard 2021 (Especialistas em Vinhos e Vinhos desde 1989), que decorre em França com 7 Medalhas de Ouro, dando especial destaque as 5 Medalhas de Ouro Premium, atribuídas aos vinhos:





Medalhas de Ouro Premium

- Vinha da Valentina Premium Branco 2019 (93/100)

- Vinha do Fava Reserva 2018 (92/100)

- Valoroso Reserva 2017 (91/100)

- Valoroso Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, Syrah Tinto 2019 (90/100)

- Baía de Tróia Tinto 2019 (90/100)

Medalhas de Ouro:

- Rocksand 2018 (88/100)

- Vinha do Fava Touriga Nacional 2018 (88/100)

Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.





Estamos perante um excelente início de ano 2021 da Casa Ermelinda Freitas, que começou com a conquista do prémio, atribuído ao espumante Casa Ermelinda Freitas Espumante Reserva 2012 foi considerado um dos 50 Melhores Espumantes do Mundo de 2021, bem como a atribuição da Medalha de Prata ao Casa Ermelinda Freitas Espumante Bruto Branco. Ano este que é um ano atípico e de grandes dificuldades devido à Pandemia de COVID 19 que está a assolar o mundo. Temos de nos proteger e proteger o próximo





Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 1000 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.