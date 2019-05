Casa Ermelinda Freitas eleita Produtor Europeu do ano 2019 pelos Sommeliers ingleses

A Casa Ermelinda Freitas, foi eleita produtor europeu do ano pelo Sommelier Wine Awards (SWA) que se realiza todos os anos em Inglaterra. É a primeira vez que esta distinção é atribuída a um produtor de vinhos tranquilos português. O mesmo prémio já tinha sido atribuído a um produtor de vinhos da Madeira.





A Casa Ermelinda Freitas nesta mesma semana obteve o prémio mais alto atribuído pela Federação Internacional de Jornalistas de Vinhos e Bebidas Espirituosas (FIJEV) no Concurso Citadelle du Vin em Bordéus, França, com o seu vinho: Vinha da Fonte Reserva 2016.





O ano de 2019 não podia estar a correr melhor para a Casa Ermelinda Freitas, que até à data já conquistou 158 prémios, entre os quais: 9 Medalhas de Grande Ouro, 88 Medalhas de Ouro e 48 Medalhas de Prata.





Tantas e tão grandes honrosas distinções atribuídas aos vinhos desta casa com quase 100 anos de existência e com profundas raízes no sul de Portugal, mais propriamente em Fernando Pó na região da Península de Setúbal, são a prova da grande qualidade dos vinhos que produz.