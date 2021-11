Casa Ermelinda Freitas ganha melhor vinho português na China

A Casa Ermelinda Freitas ganhou a distinção de Melhor Vinho Português de 2021 com o seu vinho Vinha do Fava Reserva, num dos maiores concursos de vinhos da Ásia: "Cathay – Hong Kong International Wine & Spirit Competition 2021". Além desta grande distinção ganhou também um total de 3 Medalhas de Ouro, 11 Medalhas de Prata e 2 Medalhas de Bronze:

Melhor Vinho de Portugal de 2021: Vinha do Fava Reserva 2020

Medalhas de Ouro: Casa Ermelinda Freitas - Alicante Bouschet Reserva 2019, Vinha do Fava Reserva 2020, Vinha do Torrão Grande Escolha 2019

Medalhas de Prata: Dona Ermelinda Reserva Branco 2019, Casa Ermelinda Freitas - Syrah Reserva 2019, Casa Ermelinda Freitas - Cabernet Sauvignon Reserva 2018, Rocksand Shiraz 2020, Vinha da Fonte Reserva 2019, Vinha do Fava - Touriga Nacional 2020, Vinha do Torrão Reserva 2019, Baía de Tróia - Castelão 2020, Dona Ermelinda Reserva Tinto 2019, Casa Ermelinda Freitas - Sauvignon Blanc & Verdelho 2020, Sand Creek 2020

Medalhas de Bronze: Vinha do Torrão Reserva Branco 2020, Vinha da Valentina Reserva Signature 2019

Esta distinção acontece uma semana depois da Casa Ermelinda Freitas conquistar o melhor Melhor Vinho Português no Canadá com o vinho: Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet 2019, no mais importante concurso de vinhos do Canadá "Sélections Mondiales Des Vins Canadá 2021".

Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.





Estamos perante um excelente ano 2021 da Casa Ermelinda Freitas, que começou com a conquista do prémio, atribuído ao espumante Casa Ermelinda Freitas Espumante Reserva 2012 foi considerado um dos 50 Melhores Espumantes do Mundo de 2021, bem como a atribuição da Medalha de Prata ao Casa Ermelinda Freitas Espumante Bruto Branco, o Dona Ermelinda Branco Reserva 2019 obteve Medalha de Ouro no "50 GREAT WHITE WINES OF THE WORLD 2021", o Melhor Vinho Português do "KOREA WINE CHALLENGE 2021", Sand Creek 2020, entre outros.





Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 1500 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.