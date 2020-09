Casa Ermelinda Freitas premiada com 17 medalhas e Bruxelas

A Casa Ermelinda Freitas, conquista um total de 17 medalhas (1 Grande Medalha de Ouro, 4 Medalhas de Ouro e 12 Medalhas de Prata), num dos mais importantes concursos de vinhos da Europa e do Mundo, "Concours Mondial de Bruxelles", que se realiza anualmente.





A Grande Medalha de Ouro foi atribuída ao vinho:





Rock Sand Shiraz 2018



Rock Sand Syrah, é mais um famoso Syrah proveniente da Casa Ermelinda Freitas. Marca criada para ser apenas comercializada no mercado externo, que se tem vindo a implementar com grande sucesso.





Proveniente de uvas muito maduras, feito com a mais alta tecnologia e know-how enológico, e com estágio em madeira francesa e americana, resultou num vinho muito maduro, cheio, elegante, de grande "finesse" possuindo assim um estilo internacional, como os grandes vinhos do chamado "Novo mundo".

Medalhas de Ouro:

- Vinha do Rosário Syrah 2018

- Vinha do Rosário Touriga Nacional 2018

- Vinha do Fava Touriga Nacional 2018

- Pingo Doce Castelão 2017

Medalhas de Prata:

- Casa Ermelinda Freitas Cabernet Sauvignon Reserva 2017

- Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior Roxo 2010

- Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2009

- Vinha da Valentina Premium Tinto 2019

- Vinha da Valentina Reserva Signature 2018

- Casa Ermelinda Freitas Carménère Reserva 2017

- Vinha do Torrão Reserva 2018

- Vinha da Fonte Reserva 2018

- Túlipa Rosé 2019

- Quinta da Mimosa 2017

- Pingo Doce Reserva 2018

- Pingo Doce Syrah-Alicante Bouschet 2017

Estamos perante o melhor ano de sempre no que toca a prémios e distinções, nós primeiros três meses do ano a Casa Ermelinda Freitas já obteve um total de 91 medalhas de ouro, 91 medalhas de prata e 7 de bronze, perfazendo um total de 189 medalhas, destacando o prémio de Best Of Show Península de Setúbal, atribuído ao vinho Vinha do Torrão Reserva no concurso Mundus Vini 2020 – Edição Primavera, bem como as 3 ProdExpo Star, atribuídas aos vinhos Vinha da Valentina Reserva Signature, Vinha do Fava Touriga Nacional 2018, Valoroso Chardonnay 2018, na competição ProdExpo 2020 que decorre na Rússia.





No XX Concurso de Vinhos da Península de Setúbal, o Casa Ermelinda Freitas Moscatel Superior de Setúbal Roxo 2010 recebeu as duas distinções, de "O Melhor Vinho", e "O Melhor Vinho Generoso", tendo o Dona Ermelinda Branco Reserva 2018 sido premiado como "O Melhor Vinho Branco".





De destacar o grande prémio obtido pelo concurso Inglês de Escanções: Sommelier Wine Awards que se realiza todos os anos, elegeu pelo segundo ano consecutivo a Casa Ermelinda Freitas como produtor europeu do ano perla segundo ano consecutivo. É a primeira vez que esta distinção é atribuída duas vezes consecutivas, a um produtor de vinhos tranquilos português. Esta é uma distinção máxima para a Casa Ermelinda Freitas, bem como para os vinhos de Portugal.





Tantas e tão grandes honrosas distinções atribuídas aos vinhos da Casa Ermelinda Freitas que este ano assinala 100 Anos de Vinhas & Vinhos. Com profundas raízes no sul de Portugal, mais propriamente em Fernando Pó na região da Península de Setúbal, são a prova da grande qualidade dos vinhos que produz, para poder premiar os seus consumidores com o melhor vinho ao melhor preço