Casa Ermelinda Freitas premiada com Ouro na Alemanha

A Casa Ermelinda Freitas, conquista seis medalhas de ouro na mundialmente famosa competição de vinhos "Berliner Wein Trophy 2020 – Edição de Inverno". As medalhas foram atribuídas aos vinhos, Dona Ermelinda Reserva Branco, CEF Moscatel de Setúbal D.O (não datado), Vinha do Fava Touriga Nacional, Vinha do Rosário Syrah, CEF Sauvignon Blanc e CEF Sauvignon Blanc & Verdelho.

Estamos perante o melhor ano de sempre no que toca a prémios e distinções, nós primeiros três meses do ano a Casa Ermelinda Freitas já obteve um total de 28 medalhas de ouro, 18 medalhas de prata fazendo um total de 46 medalhas, destacando o prémio de Best Of Show Península de Setúbal, atribuído ao vinho Vinha do Torr~~ao Reserva no concurso Mundus Vini 2020 – Edição Primavera, bem como as 3 ProdExpo Star, atribuídas aos vinhos Vinha da Valentina Reserva Signature, Vinha do Fava Touriga Nacional 2018, Valoroso Chardonnay 2018, na competição ProdExpo 2020 que decorre na Rússia.

Tantas e tão grandes honrosas distinções atribuídas aos vinhos desta casa com quase 100 anos de existência e com profundas raízes no sul de Portugal, mais propriamente em Fernando Pó na região da Península de Setúbal, são a prova da grande qualidade dos vinhos que produz, para poder premiar os seus consumidores com o melhor vinho ao melhor preço.

