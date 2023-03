CASAL GARCIA É PATROCINADOR OFICIAL DO EVENTO DE MÚSICA MARACUJÁLIA

Em 2023 Casal Garcia alarga a sua presença no território da música como um dos patrocinadores oficiais do Maracujália (@maracujalia), o evento que une música e arte, agora com conceito renovado.

A emblemática Casa da Música, no Porto, abre quatro espaços para receber artistas emergentes de 10 nacionalidades e Casal Garcia assume o naming da sala principal - a Sala Alegria. A marca não podia estar mais alinhada com o universo do evento que se assume como um evento de criatividade e alegria. Maracujália traduz positividade, a energia quente e contagiante do sol, trazendo Happy Music à cidade do Porto, baseada na diversidade e multiculturalidade, que só poderia fazer sentido acompanhar com Casal Garcia.

A marca também terá uma ativação no local, onde em modo de pré-lançamento, dará a conhecer as três, sim três, novidades que serão lançadas na primavera de 2023. Aliando assim o território da música à inovação.

Esta edição do Maracujália conta com um alargamento no espetro musical que divulga, partindo da Global Music, os ritmos do mundo, até à House Music - leve, livre, feliz e descomplexada. Adicionalmente volta a incluir programação paralela em torno de uma galeria de arte e de um ciclo de conferências tecnológicas. Para além das salas alocadas ao evento, todos os recantos da Casa da Música estarão abertos, dando oportunidade de percorrer diversos ambientes e explorar diferentes sensações.

Com a estreia no Maracujália, Casal Garcia vê reforçada a sua aposta em eventos musicais e dá o pontapé de saída na agenda deste novo ano. Na Casa da Música marcará naturalmente presença com uma seleção de referências do seu portfólio, não esquecendo as novidades de 2023!

