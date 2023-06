Casio lança campanha “Um Dia Como” e desafia personalidades a dedicarem tempo a novos hobbies

A Casio acaba de apresentar a sua nova campanha de comunicação para a G-SHOCK, "Um Dia Como", onde desafia várias personalidades a dedicarem tempo a explorar novos hobbies e a sair da zona de conforto com diversão.

O que têm em comum Cândido Costa, Julinho KSD, Zicky Te, Smile, Paulo Battista e Miguel Paraíso? Todos aceitaram este desafio da Casio para explorarem áreas pelas quais não são reconhecidos e o primeiro vídeo já está no ar com a participação de Cândido Costa e Julinho KSD.

Youtube Esta primeira dupla revelou-se uma parceria surpreendente, onde o ex-futebolista assumiu o papel de músico por um dia e se juntou ao rapper Julinho KSD para pegar numa folha em branco e dar vida a um beat contagiante e cheio de ritmo. O vídeo já soma likes e visualizações e pode ser visto no

Os próximos desafios já foram colocados e o próximo junta Zicky Té, jogador profissional de futsal, e Smile, artista de arte urbana que vão trocar papéis e colorir as ruas de lisboa com arte e murais de graffiti. Por fim, Paulo Battista e Miguel Paraíso são os últimos desafiados pela G-SHOCK, e o alfaiate vai enfrentar as câmaras e vestir o casaco de youtuber por um dia.

Stephan Freitas, Digital Manager da Casio Portugal, afirma que "esta iniciativa parte da G-SHOCK que, graças ao seu espírito jovem e mais irreverente, quer mostrar como o consumidor pode usar o seu tempo para potenciar um lado mais descontraído e descobrir novas paixões. A campanha digital envolve diferentes personalidades e vai ser potenciada sobretudo no Youtube e Instagram com apoio na promoção dos conteúdos. Acreditamos que há potencial para dar continuidade ao projeto e descobrir novas duplas divertidas, colocando na sua personalidade uma forma mais orgânica e real de comunicar a categoria dos relógios".

Os vídeos da iniciativa já começaram a surgir nas redes sociais da G-SHOCK Portugal, e até agosto, muitos vão ser os momentos divertidos onde a Casio mostra o seu lado mais descontraído com a G-Shock, a faceta mais aventureira da prestigiada marca de relógios.