Cauny apresenta novo cronógrafo para homem

A Cauny anunciou hoje o lançamento de um novo cronógrafo da sua coleção de Homem. Depois de apresentar no Verão a reedição moderna do cronógrafo mais famoso da marca, resultado de uma votação junto dos fãs da Cauny, a marca criada na Suíça há quase 100 anos apresenta agora uma nova versão deste icónico cronógrafo com dois contadores.

Em fevereiro deste ano, a Cauny conduziu uma votação nas suas redes sociais para dar aos seus seguidores a possibilidade de escolher qual o antigo bestseller a ser reeditado pela marca. O vencedor foi o cronógrafo de dois contadores, reeditado no Verão com as primeiras três versões, e que vê agora o quarto relógio desta linha escolhida pelos fãs da Cauny.

O novo cronógrafo Legacy apresenta tons de negro e prateado e conta com uma distinta bracelete em pele italiana, uma robusta caixa em aço sólido de alta precisão 316L e um mostrador com dois contadores, em tons de negro e dourado rosa.

Neste momento está a decorrer uma campanha televisiva com este cronógrafo, em horário nobre, nos principais canais de televisão.

O novo cronógrafo Legacy cifra-se nos 195€ e está disponível para compra no site da marca (www.cauny.com) e nas mais de 150 lojas em Portugal e Espanha.

Sobre a Cauny A CAUNY, fundada em 1927 em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, foi uma das marcas mais emblemáticas do mundo no século XX. Através de paquetes de contrabando, os relógios Cauny chegaram a várias cidades de todo o mundo, transportando um ideal que perdura até aos dias de hoje: produzir relógios de desenho original, com materiais de elevada qualidade e com uma sofisticação moderna, acessíveis a todos os que ambicionam transportar no pulso uma distinta peça de relojoaria. Atreva-se a descobrir a nossa coleção em cauny.com