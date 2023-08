Cauny lança novo relógio votado pelos fãs da marca

A Cauny anunciou hoje o lançamento das novidades de Verão da sua coleção de Homem. A marca criada na Suíça há quase 100 anos apresenta três novos cronógrafos, com a particularidade de terem sido votados pelos fãs da Cauny para serem a reedição moderna do cronógrafo mais famoso da marca.





Em fevereiro deste ano, a Cauny levou a cabo uma votação nas suas redes sociais, com o intuito de permitir aos seguidores da marca escolher um de entre vários antigos bestsellers para ser reeditado este ano. Milhares de fãs da marca deram o seu contributo e votaram no relógio que gostavam de ver numa reedição contemporânea produzida pela Cauny.





O vencedor foi o cronógrafo com dois contadores, reeditado agora pela marca numa edição com três versões diferentes e que combina a forte tradição relojoeira da Cauny com o design original que sempre identificou os seus relógios. Os três novos cronógrafos apresentam, para além dos icónicos dois contadores, uma elegante caixa em aço sólido de alta precisão e diferentes combinações de mostradores e braceletes.





A pensar nos fãs dos clássicos, a Cauny criou um relógio com bracelete em pele italiana em tom castanho e um virtuoso mostrador bicolor, com fundo branco, indexes e ponteiros dourados e função data ao centro, em baixo. O segundo modelo com bracelete em pele italiana combina uma correia em tom castanho claro e um deslumbrante mostrador azul com detalhes em prateado, reminiscente do passado marítimo da Cauny. Por fim, o terceiro lançamento deste Verão combina uma robusta bracelete em aço sólido de alta precisão com um mostrador branco com detalhes em prateado.





Os novos cronógrafos da Cauny estão disponíveis a partir de 195€ e podem ser adquiridos no site da marca (www.cauny.com) e nas mais de 150 lojas em Portugal e Espanha.