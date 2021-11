CCDR Alentejo promove Fórum da Economia Circular (FECA)

No próximo dia 23 de novembro, a CCDR Alentejo vai retomar as reuniões presenciais do FECA, com a dinamização e promoção do Fórum da Economia Circular do Alentejo (FECA), a realizar nas suas instalações.





Agregando iniciativas e com o objetivo de promover a Economia Circular (EC) na região através de interações regulares e sistemáticas entre os agentes de governação e os agentes que operacionalizam a EC na Região, a CCDR Alentejo dinamiza este evento, que se constitui como modelo de governança da temática na Região.





O Fórum da Economia Circular (FECA) integra a componente de coordenação entre as diferentes entidades que o compõem, mas acima de tudo, é um espaço onde a CCDR Alentejo junto com os parceiros regionais discute a temática da Economia Circular através da troca de conhecimento, de contactos, de experiências, de projetos e da identificação de oportunidades ou constrangimentos da implementação de projetos associados à EC na Região.





A agenda para este evento é a seguinte:

09:30h Receção aos convidados

09:45h Intervenção de boas vindas do Presidente da CCDR Alentejo, António Ceia da Silva

10:00h FECA – Atividades desenvolvidas

10:15h Associação CECOLAB – Collaborative Laboratory Towards Circular Economy

10:30h Projeto LIFE LINES

10:45h Projeto (Des) construir para a Economia Circular

11:00h Projeto Stone Cast

11:15h Junta de Freguesia de Cabrela – Bandeira Verde Eco-Freguesias XXI

11:30h Casa das Letras, Bed & Books – galardão internacional Green Key 2021

12:00h Sessão de Debate: passos futuros