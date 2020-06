CCL e FIL com selo “Safe Travels”

O CCL - Centro de Congressos de Lisboa e a FIL – Centro de Exposições & Congressos de Lisboa foram os primeiros espaços dedicados aos eventos em Portugal e receber o selo "Safe Travels".





O CCL e a FIL são os primeiros centros de congressos, reuniões, exposições e eventos em Portugal a receber o selo "Safe Travels", que reconhece um compromisso com a segurança.





A distinção, atribuída pelo World Travel & Tourism Coucil (WTTC), pretende certificar espaços dedicados aos eventos (Venues) que cumprem regras de higiene e segurança, transmitindo confiança aos participantes e visitantes.





Este reconhecimento surge após a análise das medidas implementadas relativas ao COVID-19. Para a WTTC, estes dois espaços cumprem as regras para que todas as pessoas "estejam em segurança e se sintam em segurança".





De realçar que os protocolos emitidos pela WTTC são elaborados segundo as directrizes da OMS – Organização Mundial de Saúde e da CDC - Centers for Disease Control and Prevention.





"Este prémio vem consolidar a nossa posição de líder no sector da Meetings Industry, premiando o esforço feito por todas as nossas equipas no âmbito da implementação de um conjunto de normas que visam repor os níveis de confiança e segurança para os nossos colaboradores, clientes e visitantes." – afirma o Jorge Rocha de Matos, Presidente da FUNDAÇÃO AIP, entidade detentora do CCL e da FIL.