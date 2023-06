Celebre os Santos Populares connosco!

São 5 dias de arraial promovido pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, para celebrar consigo os Santos Populares, na companhia das tradicionais sardinhas ou bifanas assadas e o espírito bairrista, acompanhado constantemente com música popular.





O arraial durante a semana inicia às 17h00, sábado e domingo às 15h00. Conheça a programação musical para os dias do arraial:

Quarta-feira, dia 21, às 21h00 com Ricardo Silva

Quinta-feira, dia 22, às 21h00 com Trio Maravilha

Sexta-feira, dia 23, às 21h00 com Micaela

Sábado, dia 24 às 23h00 com Trio Magazine

Domingo, dia 25, às 21h00 com Maria Leal



No sábado, dia 24 de junho, a partir das 20h15, não perca o desfile de marchas populares que decorrerá na Rua Casal do Olivel, em Massamá (junto ao mercado de Massamá).





Este ano as marchas convidadas são a marcha do MTBA, a marcha de Odrinhas, a marcha infantil EB1/JI – N.º1 de Massamá – ATL Os Pestinhas, a marcha infantil EB1/JI – N.º1 Monte Abraão e a marcha convidada de Lisboa: a Marcha do Castelo.





A entrada para este evento é livre.

Venha celebrar os Santos Populares connosco!

*Programa sujeito a alterações.