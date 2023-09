CENTRO COMERCIAL CONTINENTE LOURES CELEBRA 21º ANIVERSÁRIO COM VIAGEM AO MUNDO ENCANTADO

O Centro Comercial Continente Loures festeja mais um aniversário e para esta festa, preparou uma programação muito especial! Sob o tema "Viagem ao mundo encantado", a galeria comercial propõe várias atividades para os mais novos, que acontecerão nos dias 16 e 17 de setembro (sábado e domingo). A festa repleta de princesas e heróis aventureiros, promete fazer as delícias de todos os visitantes. Durante os dois dias os mais pequenos poderão visitar o Espaço Princesas e Heróis Aventureiros, onde poderão realizar diversas atividades ao longo do dia, podendo inclusive "transformar-se" nas suas personagens favoritas. Além disso, haverá ainda pinturas faciais, mascotes, teatro, música, dança, jogos, esculturas de balões, pipocas, algodão doce, cupcakes, maças caramelizadas e presentes surpresa. Para culminar as festividades realizar-se-á, ainda, um cortejo com as personagens mais divertidas de todo o sempre! Desta forma, o Centro Comercial Continente Loures continua assim a celebrar as datas mais importantes junto da comunidade, proporcionando momentos únicos e inesquecíveis para toda a família.