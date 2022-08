Cerco de Almeida - A maior recriação histórica em Portugal está de volta

A vila histórica de Almeida regressa novamente ao ano de 1810 para recriar o histórico Cerco de Almeida, aquando da III Invasão Francesa, com um vasto programa de atividades histórico militares e animação permanente para toda a família. As atividades iniciam ainda no dia 25 de agosto - a partir das 21 horas, com uma visita encenada à Praça-Forte, estando o início oficial das atividades Histórico-Militares agendadas para as 17 horas do dia 26 na Câmara Municipal de Almeida. Durante os três dias do evento serão recriados diversos combates entre as Tropas Aliadas e o Exército de Napoleão, Oficinas e manobras militares de época, Visitas Encenadas, um Acampamento Histórico-Militar, Mercado e Baile Oitocentista, e muita animação permanente para toda a família.





O Presidente da Câmara Municipal de Almeida, Eng. António José Monteiro Machado, destaca o momento do Cerco à Praça-Forte e explosão do Castelo com espetáculo piromusical, no qual este ano, se verifica um aumento de participação de recriadores ingleses, atingindo um expressivo número de cerca de 500 recriadores de várias nacionalidades. Salienta ainda, a Homenagem ao Exército, presidida pelo Exmo. Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército Tenente-General Guerra Pereira, Cerimónia esta que surge no seguimento do excelente relacionamento entre o Município de Almeida e o Exército Português, fruto de um trabalho conjunto com o Museu Histórico Militar de Almeida e a Direção de História e Cultura Militar.