Certificação Europeia de Turismo Sustentável renovada em Arcos de Valdevez

A Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais renovou certificação da Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) do Alto Minho, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), ao abrigo do projeto "Aldeias do Alto Minho – Walking & Cycling", apoiado pelo Turismo de Portugal, no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.





Este reconhecimento resultou de um trabalho de parceria com vários atores locais, quer públicos, quer privados, que culminou com a apresentação pública do dossier de reavaliação da Carta Europeia de Turismo Sustentável do Alto Minho (CETS AM), com especial enfoque para a Estratégia de Desenvolvimento Turístico Sustentável e para o Plano de Ação para o período 2021-2024.





O Município de Arcos de Valdevez, numa estreita parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), tem investido no reforço do posicionamento de Arcos de Valdevez como destino turístico sustentável, com mais valias para a economia, a sociedade, a cultura e o ambiente, sendo de realçar o crescente envolvimento e investimento do Município e dos vários parceiros públicos e privados no setor do turismo, indispensáveis à afirmação de Arcos de Valdevez.