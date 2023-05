Cerveja Sagres reforça presença nos arraiais de Lisboa

A Cerveja Sagres® sempre foi uma presença ativa nas festas mais populares da cidade, e "assenta arraiais" em Lisboa, celebrando com todos os lisboetas em mais de 260 espaços, entre arraiais e ativações em clientes e reforçando a sua proximidade através do apoio direto aos arraiais de algumas freguesias de Lisboa.

Os lisboetas e todos aqueles que visitam Lisboa terão muito por onde escolher para celebrar os Santos Populares "sem cerimónias". A Cerveja Sagres vai marcar presença nos arraiais das freguesias de Santa Maria Maior, São Vicente, Estrela, Santo António e Misericórdia, e brindar com todos em alguns dos mais emblemáticos bairros históricos de Lisboa. Onde houver bailarico e sardinha assada há uma cerveja Sagres fresca para acompanhar e para celebrar nos momentos mais especiais da cultura popular portuguesa.

Para ajudar à Festa, a Cerveja Sagres vai dar voz aos bairros, apoiar marchantes e distribuir as já típicas perucas em forma de sardinhas e manjericos. As Farra Fanfarra não vão também faltar nos arraiais. Estas são algumas das novidades que vão dar início à época dos Santos Populares.

Mas há mais. Este ano, o grande arraial das Avenidas Novas é Sagres. Um arraial nas imediações do Sagres Campo Pequeno que promete ser a festa no coração da cidade de Lisboa e que tem um cartaz diversificado, com atuações ao vivo, entre as quais a do DJ Kamala.

Como a ligação da Sagres com a cultura em Lisboa não se fica pelos Santos Populares, a cerveja marca presença, pelo 10º ano consecutivo, na Feira do Livro, a maior montra de edição em Portugal e um marco na vida cultural da cidade, que decorre de 25 de maio a 11 de junho.

Na rua está já a campanha publicitária de exterior "A brindar [com Sagres] todos os Santos Ajudam", que dá continuidade a mais de oito décadas de presença da Cerveja Sagres nas Festas dos Santos Populares, em Lisboa. A campanha está visível em paragens de autocarro, numa rede de elétricos, mupis, outdoors e em alguns tuks tuks.

Para Catarina Ferraz, responsável de marketing da Sagres, "Desde o seu lançamento que a Cerveja Sagres é vista como um símbolo de Portugalidade e proximidade . Está com todos os portugueses onde quer que estejam. A nossa presença juntos dos consumidores, sobretudo em momentos de celebração, de festa e convívio é um exemplo claro do nosso posicionamento com o país, num momento em que começam as festas e celebrações um pouco por todo o território, mas neste caso em particular com Lisboa, com os lisboetas e com todos aqueles que visitam a cidade."

Recorde-se também que a Cerveja Sagres assumiu no início do ano o naming do espaço multiusos mais emblemático da cidade de Lisboa - Sagres Campo Pequeno, e passou a ser a principal parceira na concretização da nova era deste espaço.