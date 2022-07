#digitalReskilling é um programa de requalificação e integração profissional nas áreas digitais, desenvolvido pelo CESAE Digital há mais de 5 anos e com grande impacto no mercado de trabalho. Há cada vez mais profissões com níveis crescentes de digitalização que o mercado tem dificuldade em preencher e temos hoje a chamada geração mais qualificada de sempre, que dá garantias de responder satisfatoriamente a exigências do mercado mais complexas do ponto de vista das competências digitais, mas também relacionais e de maturidade profissional. É isso que consegue este programa de REQUALIFICAÇÃO DOS TALENTOS.

O CESAE Digital dedica este mês de Julho ao tema (Re)Qualificação do Talento Digital, com uma comunicação mais direcionada a esta área e com algumas intervenções e ações onde se destaca o seminário (RE)QUALIFICAR TALENTOS E COMPETÊNCIAS DIGITAIS. Este seminário realiza-se hoje, dia 27 de julho, no Auditório da AEP, das 16h às 18h e tem como principal objetivo reforçar a importância deste programa no âmbito da formação e requalificação de profissionais como resposta aos novos desafios empresariais e sociais e destacar a oferta formativa já em curso.

A abertura do seminário será realizada por Miguel Fontes, Secretário de Estado do Trabalho, precedendo à apresentação de Jair Ferreira, do CESAE Digital sobre "A Requalificação no CESAE Digital: Indicadores de Impacto".