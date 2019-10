César Mourão é o rosto da Campanha

O Cartão Staples aposta em novas mecânicas, benefícios diretos e vantagens em marcas associadas;





O lançamento da APP irá permitir reforçar a ligação do cliente ao novo programa de fidelização, a Staples é o aliado do cliente na gestão do trabalho, dinheiro e tempo.





A Staples acaba de lançar um novo Programa de Fidelização que tem como objetivo simplificar a relação com os mais de seiscentos mil clientes ativos- B2B, B2C e professores - oferecendo novas mecânicas, benefícios diretos e vantagens em marcas associadas. Para além da mudança na mecânica de atribuição de vantagens aos clientes, a empresa passa a apostar no desenvolvimento de uma app digital e de um portal dedicado aos clientes (www.cartaostaples.com) com o compromisso de oferecer inúmeros benefícios e diferentes parcerias.





Para além de campanhas com vantagens exclusivas e descontos diretos, o Cartão Staples permite um reward ao cliente com atribuição de dinheiro em cartão. Há uma clara mudança de paradigma: os clientes têm acesso a uma área reservada, onde podem consultar o saldo, o valor acumulado em cartão, o histórico de compras, aceder a campanhas personalizadas, a informações sobre vantagens nos parceiros Staples e receber notificações em real time. A nova premissa da Staples é "Cartão Staples: Comprou=Ganhou=Poupou=Acumulou=Descontou".





Olga Frazão, Head of Retail Marketing Staples Europa, afirma: "o novo Programa de Fidelização foca-se de facto no cliente, não só pelas suas funcionalidades inovadoras, como pela preocupação de proporcionar oportunidades únicas de poupança. Este Programa é uma forma de reforçar a dimensão de utilização de vantagens Staples, que marca a diferença, também, pelas parcerias com outras marcas, que encaixa perfeitamente na matriz da Staples".





"Ajudá-lo a poupar é um trabalho da Staples" com César Mourão





Este projeto assenta no novo posicionamento da marca – Quando o seu local de trabalho funciona, tudo funciona - que reforça o conceito de "work spaces" e a voz da marca enquanto especialista em ajudar a criar o local de trabalho que o cliente precisa. A campanha aposta em veículos mass media (TV, rádio, imprensa, out of home), digital e social media, email marketing, marketing direto e ponto de venda. O desenvolvimento da campanha é sustentado com a produção de pequenos filmes para televisão e digital com a assinatura criativa da agência Coming Soon e o endorsement de César Mourão, onde o humorista português dá vida a um CEO que promove a tomada de decisões importantes como o uso da app Staples e o seu contributo ao nível da poupança.