CHECK-IN POINT, A NOVA APOSTA DA MOOVTRIP

Após um ano e meio de atividade e já com mais de 20.000 passageiros viajados, a Moovtrip.com avança com a abertura de 28 balcões de atendimento ao público denominados por "Moovtrip Check-in Point", fruto de uma parceria com a FEIRA DOS SOFÁS, empresa de referência no mercado nacional e que conta com 28 lojas nas principais cidades de Norte a Sul do País.





Estes balcões vão permitir a entrega de documentação, esclarecimento de dúvidas, consulta de promoções e ofertas, assim como contacto direto com um consultor de viagens, num claro esforço para aproximar um negócio online dos seus clientes.





A compra de viagens continuará a realizar-se de forma online em Moovtrip.com, mantendo e reforçando a essência do projeto, mas agora com possibilidade de um atendimento e esclarecimento ainda mais personalizado, o que sempre foi uma aposta clara da Moovtrip.com.





A implementação destes balcões começou pela Cidade da Maia no passado mês de Dezembro e até ao final de Fevereiro é expectável que possa visitar um dos 28 Check-in Point da Moovtrip.com espalhados pelo País.