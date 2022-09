Chegou o Chocolate mais Milka de Sempre!

Ao assinalar 120 anos como fabricante de chocolate, a marca Milka anuncia a sua maior intervenção dos últimos 25 anos, com uma nova receita, um novo molde das tabletes e, ainda, uma identidade visual mais contemporânea.





O chocolate Milka é amado por muitos pelo seu sabor e qualidade únicos, sendo diferenciadores pela sua origem proveniente dos Alpes. De forma a acompanhar as necessidades e preferências dos consumidores, a marca Milka desenvolveu uma receita ainda melhor do que a anterior, com mais cacau, mais sabor a chocolate* e uma receita ainda mais cremosa* e com uma grande aposta na qualidade dos ingredientes.





Outra novidade das tabletes Milka é o seu formato, que passou de um molde retangular para um mais arredondado, proporcionando, assim, uma melhor experiência no momento de consumo. O novo molde vai ainda surpreender e derreter muitos corações com a aparição da vaca Lila pela primeira vez num dos quadrados de chocolate, o que reforça o compromisso da marca Milka em espalhar ternura.





cacau de origem 100% sustentável, proveniente do Cocoa Life



O chocolate Milka é produzido com, proveniente do, o programa de sustentabilidade da Mondelez International, que tem como objetivos criar um negócio sustentável da produção de cacau, empoderar as suas comunidades e, ainda, conservar e restaurar as florestas de onde o cacau é proveniente.

A embalagem icónica de Milka tem também um novo visual, mais contemporâneo e com o logotipo do Cocoa Life, a desempenhar um papel mais proeminente no novo design na embalagem.

Swati J. Kumar, Senior Brand Manager de Chocolate em Portugal na Mondelez International, reflete sobre a maior renovação da marca Milka nos últimos 25 anos: "Desde o momento em que nasceu a marca Milka, há mais de 120 anos, que temos o compromisso de espalhar ternura.





Com o objetivo de tornar a marca Milka ainda mais querida pelos consumidores, não podíamos estar mais entusiasmados por anunciar o lançamento das novas tabletes Milka, com uma nova receita e novo formato para todo o mercado europeu. Sabemos que o sabor é o que os consumidores mais valorizam quando escolhem um chocolate e a nossa nova combinação de receita e formato oferece uma experiência de sabor melhorada, comprovada por testes ao consumidor.





Produzido com chocolate proveniente do Cocoa Life, o programa de sustentabilidade do cacau da Mondelez International, todos podem continuar a sentir-se bem ao escolher um chocolate que é feito com o compromisso de cuidar com carinho as comunidades e o ambiente. O cacau é misturado com o cremoso leite proveniente dos Alpes para criar esse sabor único que as pessoas conhecem e adoram. Estamos confiantes que esta renovação é um marco na história de uma das marcas mais queridas pelos portugueses e que será determinante para trazer novos consumidores. Milka, a ternura tem agora, ainda mais sabor!"

Milka aposta no novo lançamento com uma campanha de comunicação 360º





Para destacar a renovação dos chocolates Milka, a marca preparou um forte plano de comunicação, integrado e assente em 3 fases: Teaser, Revelação e Celebração.





A marca Milka arranca o plano de apoio com uma campanha provocadora "Temos de Falar", com o objetivo de lançar o mote e gerar Buzz à volta das novidades do novo chocolate. Depois de uma semana de Teaser e a gerar curiosidade, a nova receita é revelada, destacando a maior quantidade de cacau e o maior sabor a chocolate.





Após a ativação da comunicação também em outdoors nacionais e nas redes sociais, Milka celebra também as novidades com uma impactante campanha de Televisão, que dá destaque à melhoria da receita, contendo agora mais cacau, sendo este de origem 100% sustentável e proveniente do Cocoa Life, mais sabor a chocolate e uma maior cremosidade. Para gerar experimentação, a marca conta com um plano de sampling nacional onde uma carrinha Milka irá percorrer algumas cidades de Portugal e surpreender os amantes de chocolate."





As novas tabletes de chocolate Milka estão já à venda nos pontos de distribuição habituais, com a nova embalagem totalmente refletida em toda a gama até 2023.

* Comparação com a receita anterior de Milka, com base no estudo quantitativo de Nielsen Consumer LLC 2021





Sobre a Mondelez International