Cidália Cabeleireiros reforça a sua presença com 2 novos salões em Lisboa

A rede de serviços de cabeleireiros unissexo e de estética alargou em Setembro a sua presença nacional através da abertura de mais 2 novos salões em Lisboa, desta vez no Centro Comercial Colombo e na Gare do Oriente.





«Este novo investimento é sinal da nossa expansão contínua no mercado português, e num esforço de aumentar a nossa cobertura geográfica com os nossos serviços de cabeleireiro e estética. Eu e a minha irmã, Alexandra Padinha, orgulhamo-nos muito de poder continuar a investir em Portugal», explica Jorge Fernandes, um dos sócios gerentes do grupo Cidália Cabeleireiros, em comunicado.





A aposta em salões modernos, atrativos e inovadores é um dos principais elementos da estratégia desta marca que conta já com 16 espaços e uma loja online.





A Cidália Cabeleireiros é uma empresa Portuguesa a operar há mais de 45 anos na área de Cabeleireiro e Beleza e disponibiliza variados serviços desde Cabeleireiro Unissexo, Estética, Manicure, Pedicure e uma Loja Online de produtos hair-care.