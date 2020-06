Cinema com vista para a Ria

Antecipando o que irá acontecer em julho, a organização do 24.º Festival de Cinema AVANCA 2020 comemora a reabertura das salas de cinema previsto para o primeiro dia de junho, com um "Mini Drive-In" já na noite de domingo para segunda às 00:05 na Ribeira do Mourão, em Avanca, um braço da Ria de Aveiro. Este será um evento peculiar que marcará assim o início das atividades do festival que decorrerá entre 18, 22 e 26 de julho.



Em ecrã gigante ao ar livre serão exibidas as curtas-metragens "A tua vez", de Cláudio Jordão e David Rebordão, Prémio Estreia Mundial, e "Tweet Tweet", de Zhanna Bekmambetova, Prémio Animação na edição anterior do festival.



O evento é aberto ao público em geral, desde que dentro do seu carro. Este será um primeiro momento para iniciar o novo formato do que será o festival este ano. Em julho vai ser possível ir de carro assistir aos filmes do 24.º Festival Internacional de Cinema AVANCA 2020.



Este evento abre assim um novo ciclo de cinema "Drive-In", que irá acontecer em diversos espaços de Avanca e do Concelho de Estarreja. Em junho e julho, os carros irão estar virados para o grande ecrã onde será projetado alguns dos melhores filmes recentemente produzidos em todo o mundo.



Procurando responder ao contexto de pandemia, e com base nas orientações e recomendações da DGS e do Governo, o festival de cinema AVANCA volta a inovar e adapta-se aos novos tempos.



Este ano, o AVANCA 2020 irá atribuir um prémio de 5.000€ destinado ao vencedor da categoria Estreia Mundial, numa parceria com o "AFF – Avanca Film Fund". Este fundo financeiro destinado ao apoio à produção cinematográfica na região, tal como a organização do festival, é uma parceria entre o Município de Estarreja e o Cine Clube de Avanca.



O AVANCA vem acontecendo em cada ano com o apoio do ICA / Ministério da Cultura, do IPDJ, da CIRA, da Junta de Freguesia de Avanca, do Agrupamento de Escolas de Estarreja, da Escola Egas Moniz, da Paróquia e das Associações de Avanca, contando ainda com o apoio de várias universidades e escolas de ensino superior do país, empresas e outras instituições da região.

