Clarins é make up da ModaLisboa e renova colaboração com o designer Luís Carvalho

Pela quinta edição consecutiva, a Clarins volta a ser parceira exclusiva da ModaLisboa e renova ainda a colaboração com o designer Luís Carvalho.

Entre os dias 5 e 8 de outubro, a ModaLisboa regressa ao Pátio da Galé e com ela os mais icónicos produtos de maquilhagem e cuidado da Clarins que, uma vez mais, sob a orientação da make up artist Antónia Rosa vão iluminar os rostos dos manequins em passarela.

Ao final da tarde de domingo, dia 8, acontece o desfile especial que assinala os 10 anos de participação do designer Luís Carvalho na ModaLisboa. À semelhança da última edição, o desfile contará não apenas com a apresentação da sua nova coleção, como também com diversas surpresas em colaboração com a Clarins. Adicionalmente, também os convidados presentes no jantar comemorativo que se seguirá ao desfile serão surpreendidos com uma criação do designer em exclusivo para a marca.

Irreverente, criativo e sempre a trabalhar assente nos pilares da sustentabilidade, Luís Carvalho junta-se assim à Clarins pela segunda vez numa colaboração de luxo que une moda nacional de alta costura com beleza de alta performance.

Sobre a Clarins:

Uma história de amor e confiança para uma vida de beleza e bem-estar.

A história de uma família francesa – especialista em cuidados de pele e maquilhagem.

Inspirada pela ciência da natureza e pelo respeito para com as pessoas e pelo planeta.

Ouvir cada mulher e oferecer à pele soluções personalizadas para cada momento das suas vidas.

Nascida em 1954 por Jacques Courtin-Clarins, a Clarins é marca líder na Europa nas seguintes categorias*: total skincare, cuidados de rosto de mulher, cuidados de rosto anti-aging e cremes anti-aging.

*Fonte: NPD BeautyTrends®, Europa 5 (França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha), Distribuição Seletiva (produtos vendidos em Perfumerias e Department Stores), marcas de luxo, vendas em valor (€), durante o período Janeiro de 2022 a Dezembro de 2022.