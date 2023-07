Côa Summer Fest volta em agosto para celebrar a 11ª edição com concertos grátis

Bispo, Mundo Segundo & Sam The Kid e Mundo Secreto são alguns artistas confirmados no festival que acontece em Vila Nova de Foz Côa, entre 3 e 5 de agosto

É impossível falar de Vila Nova de Foz Côa e não pensar no Côa Summer Fest. Este ano, o festival regressa para a sua 11ª edição com artistas portugueses e atividades para todas as idades. Já se conhece o cartaz de 2023 e conta com nomes como Mundo Segundo & Sam The Kid e Bispo que sobem ao palco no dia 4 e 5 de agosto respetivamente.





Entre vinhas, gravuras e bom vinho, este festival acontece desde 2011 e tem vindo a provar que "o verão não é só praia". O Côa Summer Fest tem apostado na dinamização do interior do país e não se faz apenas de música. Os habitantes regionais e visitantes podem contar com variadas atividades. Este ano, está confirmada a habitual Somersby Pool Party no dia 5 de agosto e também a "Throwback Thurday", uma festa que promete levar os festivaleiros ao passado logo no primeiro dia de recinto, 3 de agosto.





Ricardo Pimenta, membro da organização do Côa Summer Fest, afirma que é um orgulho levar a música portuguesa ao interior. "O nosso festival sempre foi muito mais do que música. Um dos nossos objetivos principais é promover aquilo que Foz Côa e a sua região têm de melhor".





Ricardo refere ainda que "ao longo das últimas dez edições, o objetivo foi dar palco a artistas nacionais e emergentes que se têm destacado no panorama musical. Este ano não será diferente e vamos trazer nomes sonantes, misturar tendências, mas, acima de tudo, queremos garantir que toda a gente se diverte ao máximo no Côa Summer Fest. É com a sensação de dever cumprido que apresentamos este cartaz, sem qualquer custo para quem se junta a nós no recinto, e mal podemos esperar para receber todos numa grande festa".





As edições anteriores habituaram os festivaleiros a grandes nomes da música nacional como Nenny, Blaya, Ivandro, Richie Campbell e D.A.M.A. E este ano não será diferente. Organizado pela Associação Juvenil Gustavo Filipe, o festival que mora junto ao Douro, no distrito da Guarda, tem como propósito dar aos festivaleiros o melhor dos artistas lusófonos. Bispo, um dos nomes mais falados nos últimos tempos com êxitos como "Planeta" e "Essa Saia", e Mundo Segundo & Sam The Kid, dois artistas de renome do hip hop português, são os grandes cabeças de cartaz deste ano.





O Côa Summer Fest, que conta com o apoio do Município de Foz Côa, do IPDJ e de outras entidades locais, garante mais uma vez concertos gratuitos, zona de campismo e acesso às piscinas municipais na compra da pulseira do evento, que também dá acesso a mais vantagens na cidade.





Programa do festival

Dia 3 de agosto

Throwback Thursday – Festa dos anos 90 e 2000 com Dj’s residentes

Dia 4 de agosto

Mundo Segundo & Sam The Kid

Mundo Secreto

DJ Gou Lart

Funk Boyz

Dia 5 de agosto

Bispo

Lhast

DJ Cozta

Los Bandidos

Sobre o Côa Summer Fest

O Côa Summer Fest nasceu em 2011, pelas mãos dos membros Associação Juvenil Gustavo Filipe. A lacuna na oferta de atividades locais direcionadas ao público juvenil levou a que estes jovens de Foz Côa desenvolvessem um festival que, para além de música, compila diversas atividades, diurnas e noturnas. Além do acesso à piscina e do recinto onde decorrem os concertos, existe uma zona de campismo, pensada para aqueles que querem viver a experiência Côa Summer Fest na sua plenitude.