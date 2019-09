Coimbra recebe Dia Nacional do Bombeiro Profissional

O Convento de São Francisco, em Coimbra, vai ser o palco do Dia Nacional do Bombeiro Profissional, no próximo dia 11 de setembro, pelas 10h30.





Esta é já a 12ª edição de uma cerimónia que pretende promover a valorização dos bombeiros profissionais, realçando a sua atividade profissional.





Celebrado, pela primeira vez, em 2008, em Setúbal, a data 11 de setembro pretende trazer à memória todos os bombeiros que perderam a vida durante as operações de busca e resgate no cenário de destruição, morte e sofrimento resultantes do atentado terrorista ao World Trade Center.

Vão marcar presença cerca de 200 bombeiros profissionais do Continente e Ilhas para celebrar aquele que é o seu dia, e em que é salientado o seu papel altruísta na sociedade.





Um dos momentos altos da cerimónia é a homenagem aos bombeiros falecidos em serviço.