Com a ajuda dos portugueses, Lidl entrega 400.000 euros

A 4ª edição do programa ‘Mais Ajuda com + Impacto’ do Lidl Portugal, e em conjunto com os seus clientes, irá entregar 400.000 euros a quatro entidades para ajudar a combater a pobreza habitacional. Com a ajuda dos clientes Lidl, de Norte a Sul do país, que neste Natal escolheram de forma solidária, arredondar as suas compras, foi possível angariar um total de quase 50.000 euros, criando mais impacto positivo em Portugal. O montante angariado graças à solidariedade dos clientes, será duplicado pelo Lidl Portugal, somando-se aos 300.000 euros já destacados pelo retalhista para apoiar esta causa.

Neste sentido, cada uma das entidades vencedoras desta 4ª edição - ‘Crescer’, ‘Just a Change’, ‘Minga’ e ‘Rés do Chão’ – irá receber 100.000 euros para poderem impulsionar os seus projetos, cumprindo as suas missões na facilitação do acesso a uma habitação mais digna e ajudando quem mais precisa. Desde 2019, o programa já entregou mais de 1 milhão de euros para encontrar respostas inovadoras para os problemas sociais do nosso país.

Para além do apoio monetário, através da parceria com o Impact Hub Lisbon, as entidades beneficiárias irão integrar um programa de capacitação com um acompanhamento de 12 meses, potencializando a sustentabilidade e o impacto dos seus projetos. Este programa será desenhado exclusivamente para responder às principais necessidades de cada entidade com o objetivo de tornar o seu impacto mais efetivo e a sua atuação mais sustentável financeiramente.

O Mais Ajuda foi criado pelo Lidl Portugal em 2019 para encontrar novas respostas a problemas sociais, visando promover a inovação social numa abordagem pioneira, onde IPSS, Startups e outras entidades de empreendedorismo social colaboram e têm a oportunidade de integrar novas tecnologias, ferramentas e know-how, beneficiando das valências de cada um, criando um ecossistema de inovação social. Nas suas últimas três edições, o Mais Ajuda entregou um total de 844.000 euros a 26 projetos de inovação social – num 1º ano projetos dirigidos a Crianças, no 2º ano a Idosos e no 3º ano a projetos de Educação, transversais a qualquer faixa etária. Com a 4ª edição, este valor chega aos 1.244.000 euros entregues a projetos de inovação social, capazes de encontrar novas respostas a problemas sociais vigentes.

O Lidl Portugal tem uma forte estratégia de responsabilidade social corporativa, ‘Mais Lidl’, em que um dos pilares é precisamente o apoio à comunidade, e onde se insere o programa ‘Mais Ajuda com + Impacto’. Mais para o Planeta, Mais para a Comunidade e Mais para si, descrevem a postura da empresa hoje e no futuro.