Começou a viagem inesquecível ao sonho de Natal!

Em Montemor-o-Velho há um castelo repleto de magia que convida, até 5 de janeiro, a desembrulhar a alegria e a descoberta, criando doces memórias em família ou entre amigos. No passado dia 30 de novembro, o Natal chegou mais cedo à região centro e o Castelo Mágico volta a estar no centro do Natal e a convidar para mais uma viagem inesquecível feita na companhia do Nico e dos seus amigos.





Na cerimónia de inauguração do evento, o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, deixou palavras de reconhecimento aos colaboradores do Município, que "arregaçaram as mangas e vêm ao Castelo Mágico construir o sonho de Natal", a todas entidades, instituições, empresas e parceiros envolvidos, referindo ainda: "Este Castelo é único e estamos a criar um evento para o futuro".





Ao desejar que "todos se divirtam" durante o Castelo Mágico, o edil montemorense destacou o apoio da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, deu as boas-vindas à mais recente mascote: o abade João, assim como se congratulou pelo evento ter despertado o interesse de agências turísticas espanholas e por estar "no caminho da modernidade", ao ser, pela primeira vez, um EcoEvento ERSUC.





Ao frisar que "o Castelo Mágico é um sonho concretizado", Emílio Torrão, fez questão também de destacar o evento-irmão, o Penela Presépio. "O presépio do Castelo Mágico é o Penela Presépio e a ligação dos dois eventos é um bom exemplo de parceira".





De igual modo, o vereador da Câmara Municipal de Penela, Rafael Baptista, presente na cerimónia de abertura, reforçou: "Esta parceira só nos engrandece e afirma um eixo determinante que é o eixo da coesão territorial".





Ao considerar que "O Castelo Mágico é um projeto vencedor", Tiago Castelo Branco, da Braver, aludiu "ao trabalho e à dedicação da equipa da Câmara Municipal" e avançou: "Este é um parque Natal de afirmação da região centro e tem todas as condições para continuar a crescer".





A pista de gelo natural, o baloiço panorâmico ou carrossel são algumas das novidades deste ano e foram apresentadas durante a visita ao maior parque temático da região centro. Outro dos espaços que promete fazer as delícias dos visitantes é o Museu Xmas Selfies. As várias estações da viagem ao mundo da lua convidam a uma exploração imagética na Igreja de Santa Maria da Alcáçova através das tão conhecidas e partilhadas selfies. Baloiços, asas, capa de revista, cenário invertido ou ilusões óticas são alguns dos desafios fotográficos propostos.





Com muitos espetáculos preparados e muitas novidades, a edição de 2019 conta ainda com um grande espetáculo diário preparado exclusivamente para Montemor-o-Velho. "Nico e a Magia do Natal é um espetáculo de teatro musical, pensado para as famílias e para diferentes públicos, que junta o Nico e personalidades históricas ligadas ao concelho", avançou Bruno Galvão, da Elenco Produções.





Até 5 de janeiro, a magia é real e o Castelo Mágico vai continuar a fazer sonhar e a surpreender.