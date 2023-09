“Compre em Águeda” incentiva compras no comércio local

A Câmara Municipal de Águeda promove, entre 1 de outubro e 17 de dezembro, a 4.ª edição da Campanha "Compre em Águeda", que visa dinamizar e promover o comércio local. O investimento, de 30 mil euros, traduz-se na atribuição de vales (200 de 100 euros e 50 de 200 euros) para serem descontados, até 3 meses após a publicação dos resultados, em compras nos estabelecimentos aderentes do concelho.





"Uma cidade viva e ativa vê-se também no dinamismo comercial, no fluxo de pessoas que escolhem as nossas lojas para fazer as suas compras. É isso que pretendemos com mais uma campanha que, à imagem do que tem sido evidente nos últimos três anos, tem um forte impacto na economia do concelho", disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que a medida é mais um fator de atratividade do território.





Este é, de resto, o grande objetivo desta iniciativa, "promover o nosso comércio tradicional", ao mesmo tempo que incentiva a população, local e que nos visita, "a fazer as suas compras em Águeda", observou.





A campanha destina-se aos estabelecimentos do comércio local do Concelho de Águeda, designadamente os que detêm as seguintes Classificação das Atividades Económicas (CAE): 9602; 93130; 95230; 96010; 96091; 7911; 7912; os iniciados em 55, 56 e os iniciados em 47 (com exceção do CAE 47111 – Comércio a retalho em supermercados e hipermercados e 47300 – Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados).









Os proprietários dos estabelecimentos comerciais interessados em aderir à campanha deverão preencher o formulário que estará disponível na página da Internet da Câmara Municipal, até ao dia 15 de outubro, onde consta ainda o regulamento da campanha ( https://www.cm-agueda.pt/p/compreemagueda ). Os comerciantes que já tenham aderido às campanhas anteriores deverão manifestar interesse em renovar esta inscrição, através do e-mail dv-as@cm-agueda.pt

Nas compras efetuadas nos estabelecimentos aderentes durante este período da campanha (1 de outubro a 17 de dezembro), o cliente terá direito a cupões de participação consoante o valor das suas compras, que, depois de devidamente preenchidos, terão de ser colocados na tômbola que estará disponibilizada no Posto de Turismo de Águeda até às 18 horas de dia 18 de dezembro. O sorteio realizar-se-á nesse mesmo dia e local, pelas 18h30.





A reter:

- Até 15 de outubro – adesão dos estabelecimentos comerciais à campanha;

- 1 de outubro a 17 de dezembro – período de compras no comércio aderente, elegível para o sorteio;

- 18 de dezembro (até às 18h) – último dia (e hora) para depositar os cupões na tômbola que se encontra no Posto de Turismo de Águeda;

- 18 de dezembro (pelas 18h30) – sorteio;

- Até 3 meses após a publicação dos resultados – descontar os vales de compras "Compre em Águeda" no comércio aderente.