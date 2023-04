Concerto solidário de Fado e Morna a favor da Refood-Cascais

Irá realizar-se no dia 14 de maio pelas 15h30 no Auditório Srª da Boa Nova, em S. João do Estoril, um Concerto de Fado e Morna (ambos estilos musicais Património Imaterial Cultural da Humanidade) . O espectáculo, com 120 minutos de duração, vai reunir receitas para adquirir uma carrinha elétrica para a recolha e distribuição de bens alimentares às famílias carenciadas.









Bilhetes entre 10€ e 15€ à venda na bol.pt

Ficha artistica: Ana Lains, Diamantina, Tânia Oleiro, Teresinha Landeiro, Helder Moutinho e Pedro Moutinho. Coro Voz Terra dirigido por Heloisa Monteiro e com as Solistas Carla Correia, Nanny Vieira e Sofia Carvalho. Musicos Diogo Lucena e Quadros, Ricardo Parreira, Jaime Santos Jr., Miguel Silva e Francisco Gaspar