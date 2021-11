Concerto solidário de Natal da Refood Cascais

A Refood Cascais, em parceria com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, leva ao palco um concerto de Natal de carácter solidário, no dia 27/11 às 21h00 no Auditório Srª da Boa Nova (Estoril). Ana Laíns, Joana Amendoeira e Pedro Moutinho são os cantores convidados que aceitaram o desafio de transportar para o mesmo palco, os mais conhecidos clássicos de Natal e o seu reportório próprio individual.

Este concerto solidário assume especial relevância numa altura em que os alimentos recolhidos já não são suficientes face às necessidades, atendendo à situação provocada pela pandemia de Covid-19, que reduziu as contribuições de alguns dos parceiros que forneciam os alimentos. Entre esses parceiros estão restaurantes, hotéis, supermercados, pastelarias, cantinas e empresas de catering das freguesias de Cascais, Estoril e Alcabideche, onde são feitas as recolhas dos excedentes alimentares, não só evitando o desperdício alimentar como acabando com a fome nos bairros urbanos. O número de pedidos das juntas de freguesia para apoiar famílias tem vindo a aumentar.

A Refood é uma organização fundada em Portugal em 2011 por Hunter Halder com o objetivo de combater o desperdício alimentar. O lema desta organização, com núcleos espalhados pelo país, é "aproveitar para alimentar", criando uma ponte humana que liga quem tem uma sobra diária a quem tem uma necessidade diária. Mais informações em https://ticketline.sapo.pt/evento/concerto-solidario-natal-occo-e-convidados-59342