Concerto Solidário “Tributo a José Mário Branco”

Dada a recente situação da partida do José Mário Branco, pretendemos homenagear a sua obra, a sua música, a sua poesia, levando a efeito um "Tributo a José Mário Branco". Venha ouvir o Pedro Branco, filho do homenageado, o Fernando Pereira (Trovador), a Mafalda Arnauth, a Mafalda Sacchetti, a Maria Ana Bobone, o Rogério Charraz, o Olavo Bilac, a Diana Castro, o Edu Mundo, o Julio Resende e a Katia Guerreiro, acompanhados pelos músicos Paulo Loureiro, Carlos Lopes , Edu Miranda, Nuno Oliveira, Luis Roquette, Pedro Castro, André Ramos e Ciro Bertini.A apresentação cabe aos jornalistas Ana Sofia Cardoso e José Carlos Araújo e ao actor e neto de José Mario Branco, Diogo Branco.Graças à generosidade de todos os participantes, toda a receita reverte a favor da Refood, núcleo de Cascais.A Refood Cascais é uma instituição 100% constituída pelo empenhamento de 220 voluntários, que, diariamente, alimenta mais de 70 famílias, o que corresponde a quase 200 pessoas, das quais 52 são crianças. E ainda apoiamos mais 8 IPSS.Temos como parceiros 35 fontes de alimentos das freguesias de Cascais, Estoril, Alcabideche: restaurantes, hotéis, supermercados, pastelarias, cantinas, empresas de catering, onde recolhemos excedentes alimentares não só evitando o desperdício alimentar como acabando com a fome nos bairros urbanos.Criamos uma ponte humana que liga quem tem uma sobra diária com quem tem uma necessidade diária.As entradas no espectáculo adquirem-se através da Ticketline.