Concertos Ciclo Mundos | Fundação INATEL | 2022

A Fundação INATEL tem a honra de apresentar mais um concerto Ciclo Mundos INATEL, com o duo Mano a Mano (Cabo Verde), que reúne os músicos e irmãos Mario Lucio & Princezito. Uma proposta musical intercultural, intergeracional e universalista, a ter lugar no Teatro da Trindade INATEL – Lisboa, dia 26 de abril, às 21h00.





MANO A MANO (Cabo Verde)

Mario Lucio & Princezito

Ambos compositores, Mario Lucio & Princezito são duas das mais proeminentes figuras da música de Cabo Verde, e a quem intérpretes como Cesária Évora, Lura, Nancy Vieira ou Mayra Andrade, vão buscar canções para os seus discos.

Nascidos no Tarrafal, os dois são irmãos com uma diferença de sete anos. Mário Lúcio, o mais velho, está na música há quarenta anos, tendo inspirado o seu irmão, de quem cuida desde a perda prematura dos pais, que compõe e canta há vinte.

O seu repertório perpassa toda a música de Cabo Verde, com o primeiro a trazer a morna, a coladeira, as canções ao seu estilo, e o segundo, a interpretar o batuco e o finaçon, entre o antigo e o moderno. A diferença de personalidades entre os dois – Mario Lucio é mais etéreo, introspetivo e meditativo, e Princezito mais térreo, extrovertido e show man – torna os seus concertos acontecimentos ímpares, possibilitando uma viagem pelas suas raízes e uma peregrinação aos novos sons do arquipélago.

Cartaz: vide anexo

Preço geral: 10€

Informação adicional | LINK

Vídeo promocional | LINK

MORADA | Teatro da Trindade INATEL

Rua Nova da Trindade, 9 | 1200-301 LISBOA

Coordenadas GPS: 38° 42′ 43.1" N | 9° 08′ 33.6" W

Nota Covid-19: As normas de segurança para acesso do público ao Teatro da Trindade INATEL, bem como a venda de bilhetes para os espetáculos, vão ao encontro das orientações da Direção Geral de Saúde.

CICLO MUNDOS – Fundação INATEL | Teatro da Trindade INATEL – Lisboa

Uma proposta musical intercultural, intergeracional e universalista

Desde 2016, no âmbito de uma parceria global com o Festival Músicas do Mundo de Sines, que a Fundação INATEL promove, em Lisboa, no Teatro da Trindade INATEL a iniciativa musical Ciclo Mundos, programa anual que abre caminho e dá espaço à música que se faz no mundo, protagonizando uma atitude que reflete e representa os valores e os grandes propósitos que enquadram a atividade da Fundação.

O Ciclo Mundo, que vai para a sua 7ª edição, pretende gerar sinergias e oferecer ao público uma proposta musical intercultural, intergeracional e universalista, com fortes raízes nas culturas populares, numa Lisboa multicultural, posicionando-se como um espaço plural que acolhe e celebra o legado intangível da Humanidade, reafirmando e projetando o seu respeito pelas tradições culturais.

Neste contexto, em 2022, serão apresentados concertos com músicos de diferentes nacionalidades, culturas e géneros musicais no palco do Teatro da Trindade INATEL, sala icónica do espetáculo e do teatro em Lisboa.