CONCURSO BACALHAU DA ISLÂNDIA EXPLORA O SABOR DA ISLÂNDIA

O Bacalhau da Islândia em parceria com o Turismo de Portugal promoveu um concurso aberto à participação dos alunos das Escolas de Hotelaria e Turismo do sul de Portugal (Lisboa, Estoril, Setúbal, Portalegre, Faro, Portimão e Vila Real de Santo António).





Através de iniciativas como esta, o Ministério do Turismo da Islândia visa dar novas oportunidades a futuros chefes cozinheiros das escolas do Turismo de Portugal, ao mesmo tempo que demonstra as características únicas e potencial culinário deste produto cada vez mais importante para a economia do país.





Cada concorrente teve como desafio a criação e apresentação de uma receita com Bacalhau Salgado Seco da Islândia, tendo cada Escola apurado o seu representante que, por mérito próprio, participou numa final nacional.





Esta final teve lugar no passado dia 21 de março, na Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre, na presença de um júri presidido pelo jovem Chef Pedro Pena Bastos (do Restaurante Cura, no Ritz Four Seasons), detentor de uma estrela Michelin e ainda Sónia Sá, vencedora da 1ª edição do concurso. Os finalistas de cada Escola apresentaram o seu talento em propostas culinárias criativas, tendo sido apurado o vencedor – Gonçalo Gaspar, da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.





Ao vencedor e ao seu formador é oferecida uma viagem e estadia na Islândia, com a oportunidade de visitar as aldeias piscatórias que se dedicam à preparação do bacalhau, juntamente com os vencedores do mesmo concurso em Espanha e Itália.