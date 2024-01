CONFAGRI reúne em Évora para debater a Agricultura Nacional

Nos dias 1 e 2 de fevereiro, a CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, irá realizar a 10ª edição do Encontro Nacional de Técnicos, no Hotel Vila Galé, em Évora.





Em Évora estarão reunidos cerca de 500 de dirigentes e técnicos das mais variadas organizações de agricultores de todo o país para, conjuntamente com os maiores especialistas nacionais, discutirem e debaterem as principais medidas de política agrícola, em especial as medidas que integram o PEPAC e a inovação tecnológica no setor agroalimentar.





Este Encontro surge num momento em que os agricultores portugueses se debatem com acentuados cortes e adiamentos sucessivos nos pagamentos dos apoios da política agrícola comum.





Neste contexto de crise e na proximidade das eleições legislativas, a CONFAGRI vai, também, promover, um debate sobre o setor agroalimentar, no dia 1 de fevereiro, pelas 17h, com representantes de partidos com assento no Parlamento Nacional ou no Parlamento Europeu, com o objetivo de discutir a importância estratégica da agricultura e das florestas para a gestão e vitalidade do território.





Para Idalino Leão, Presidente da CONFAGRI, "O Encontro surge num momento muito difícil para o setor agrícola e é a altura certa para dar voz aos agricultores portugueses, assumindo de uma vez por todos o nosso sector como estratégico para Portugal. É tempo de os responsáveis políticos assumirem uma estratégia para Agricultura Nacional, que promova mais estabilidade e previsibilidade, uma gestão ativa e produtiva dos territórios. O sector Agroalimentar tem que ser reconhecido como vital, um Verdadeiro desígnio Nacional."